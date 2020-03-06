فيديو.. متى ستُفتح بوابات الحرمين طوال اليوم؟

المواطن - مكة المكرمة

قال متحدث الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هاني حيدر: إن الرئاسة جزء من منظومة متكاملة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشددًا على أن هناك تكثيف أعمال بهدف ضمان سلامة الزوار والمصلين من فيروس كورونا المستجد.

فيديو | متحدث الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لـ #الإخبارية: استمرار أعمال التنظيف والتعقيم على مدار الساعة في ساحات #الحرم_المكي pic.twitter.com/XHQjxRrijD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2020

وردًّا على سؤال بشأن موعد فتح بوابات الحرمين أمام الزوار والمصلين طوال اليوم، أكد الحيدر في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه سيتم العمل بهذه الخطة (الإغلاق لعدة ساعات) حتى انتهاء الحالة المُسببة لذلك، وهناك عمل دؤوب مع كافة الجهات، مشيرًا إلى أن إغلاق بوابات الحرمين سمح بالعمل ببرنامج التعقيم والتطهير بسلاسة ويسر، خاصةً وأن العمل قائم ليل نهار ليظل الحرمين الشريفين خاليين من الأمراض والأوبئة.

وأردف متحدث رئاسة الحرمين: الزوار يعلمون أن الإجراءات لم تُتخذ إلا لمصلحتهم واليوم كانت صلاة الجمعة في قمة الانسيابية والكل يدعو للقيادة الرشيدة؛ لأنها اتخذت هذه الإجراءات الوقائية، متابعًا أن فترة غلق بوابات الحرمين تخص التطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات، كما أن فرق العمل تراجع التدابير باستمرار وهناك 4 آلاف عامل يعملون بدقة أكثر وانسيابية أكبر دون أن يزاحموا الزوار والمصلين.

وتنص التعليمات الجديدة على أنه يتم إغلاق الحرمين بعد أذان العشاء بساعة على أن يتم إعادة فتحهما قبل الفجر بساعة واحدة.

وهذه الإجراءات هي احترازات مؤقتة لتسهيل عملية تعقيم الحرمين في غير أوقات الصلاة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر