فيديو.. معايير قبول المشاركات في تحدي أبشر

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الداخلية تحدي أبشر، والذي يسعى إلى توظيف استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة في خدمات أبشر.

فيديو | مبادرةَ "تحدي أبشر".. أطلقتها وزارة الداخلية لتشجيع المفكرين والمبدعين للمشاركة في تطوير الخدمات الإلكترونية#الإخبارية pic.twitter.com/7MdM9iLgBc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2020

وأكد المشرف على تحدي أبشر، المقدم سعود العتيبي، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن معايير قبول المشاركات منها أن تكون ذات صلة بالخدمات وقابلة للاستخدام وذات أثر اجتماعي وأمني.

وتابع العتيبي أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ الأفكار بالتعاون مع أصحابها.

ويستهدف ملتقى أبشر تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي وزارة الداخلية وفئات المجتمع للمشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية، عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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