فيديو.. معلم يتبرع بكليته لطالب وينهي سنوات المعاناة

فيديو.. معلم يتبرع بكليته لطالب وينهي سنوات المعاناة

2020/03/03
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ضرب معلم سعودي المثل في العطاء والوفاء حين قرر التبرع بإحدى كليتيه لطالب يعاني من الفشل الكلوي منذ 3 سنوات.

وقال المعلم ذو الـ48 عامًا إن ما دفعه للقيام بهذا الأمر هو دافع إنساني، حيث إنه كان يعلم بمعاناة الطفل منذ سنوات مع المرض فقرر أن يلتمس الأجر ويقوم بالتبرع.

وتابع في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية أنه في حالة جيدة هو والطفل بعد إجراء العملية بنجاح يوم أمس.

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