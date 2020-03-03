فيديو.. معلم يتبرع بكليته لطالب وينهي سنوات المعاناة

المواطن - الرياض

ضرب معلم سعودي المثل في العطاء والوفاء حين قرر التبرع بإحدى كليتيه لطالب يعاني من الفشل الكلوي منذ 3 سنوات.

فيديو | معلم يتبرع بإحدى كليتيه لطالب يعاني من الفشل الكلوي.. والمعلم المتبرع لـ #الإخبارية: الدافع الإنساني جعلني أنهي معاناة طفل استمرت 3 سنوات pic.twitter.com/etyaIQz6dH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2020

وقال المعلم ذو الـ48 عامًا إن ما دفعه للقيام بهذا الأمر هو دافع إنساني، حيث إنه كان يعلم بمعاناة الطفل منذ سنوات مع المرض فقرر أن يلتمس الأجر ويقوم بالتبرع.

وتابع في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية أنه في حالة جيدة هو والطفل بعد إجراء العملية بنجاح يوم أمس.

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