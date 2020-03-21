فيديو.. مواطن عالق في بريطانيا: شكرًا لـ الملك سلمان على عاطفته الأبوية

— صلاح ع الشلهوب (@shalhoob_9) March 20, 2020

وقال المواطن صلاح الشلهوب في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت: أنا من المواطنين العالقين في بريطانيا أشكر السفارة السعودية على تعاونها معنا نحن المواطنين الراغبين في العودة؛ سكن في فندق، وهذا بفضل الله ثم بفضل مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه العاطفة الأبوية من ملك لأبنائه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمر بإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في أنحاء البلاد اعتبارًا من مساء أمس الجمعة ولأجل غير مسمى؛ للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال جونسون للصحفيين في داونينج ستريت: “نطالب المقاهي والحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها الليلة في أسرع وقت ممكن وألا تُفتح غدًا”، مضيفًا: “لكن للتوضيح يمكنهم الاستمرار في توفير خدمات التوصيل للمنازل”.

كما كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أنه سيتم إعطاء أطباء خدمة الصحة الوطنية البريطانية المثقلين إرشادات جديدة لمساعدتهم على تحديد ضحايا وباء كورونا الذين يمكن أن يعيشوا أو يموتوا إذا نفدت أسرة العناية المركزة أو أجهزة التهوية، حيث أوضحت الصحيفة أن المعايير المتوقع إصدارها هي اعتراف بأن المستشفيات من المحتمل أن تواجه خيارات رهيبة في الأسابيع المقبلة، ولا يمكن توقعها وحدها.

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