فيديو.. مواطن يوثق عمالة مخالفة تقيم بمرمى النفايات بأبها
طالب الجهات الرسمية بسرعة التدخل

فيديو.. مواطن يوثق عمالة مخالفة تقيم بمرمى النفايات بأبها

2020/03/07
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - أبها

وثق مواطن بمنطقة عسير مقطع فيديو لعمالة مخالفة تقيم بالقرب من مرمى النفايات على طريق الطائف.

وأوضح المواطن، في المقطع أنه توجد بيوت ومنازل لعمالة مخالفة للإقامة، حيث توجد هذه العمالة وتقوم بأخذ ما يصلح لها من المرمى من المعدات التي ترمى في الموقع، حيث إن المرمى لا يبعد عن منطقة عسير سوى كيلوات من إمارة عسير والأمانة والشرطة وغيرها من الجهات الرسمية.

ووجه المواطن رسالته عبر مقطع الفيديو للمسؤولين في المنطقة بشأن هذا الخطر الذي تشكله هذه العمالة المخالفة على المنطقة والسكان وعلى أبناء المنطقة من ترويج للمخدرات والمسكرات، مخاطبًا المسؤولين في المنطقة للقيام بجولة، خاصة أن المكان يقع وسط مدينة أبها.

بدورها “المواطن” تواصلت مع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، الذي أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية بالمنطقة.

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الحمد لله
ضيف
الحمد لله

ضرهم الله يضره

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6 ساعة
حسين حمزه بافقيه
ضيف
حسين حمزه بافقيه

يجمعون الورق والكرتون والنايلون ويبيعونها لمصانع التدوير حاله نراها في الهند وباكستان وغيرها

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21 ساعة
إعصار هادي
ضيف
إعصار هادي

لو يروجون مخدرات وجرائم وتهريب ماكان عاشوا بين النفايات

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21 ساعة



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