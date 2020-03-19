فيديو .. ميسي ينضم لتحدٍ جديد لمواجهة كورونا

¡OJO al #10toqueschallenge 🧻 de MESSI! pic.twitter.com/nmMKrH7fJL

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2020

واستعرض ليونيل ميسي مهاراته مستخدمًا مجموعة من ورق المنديل، في رسالة واضحة منه للجميع بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل لتفادي الإصابة بكورونا.

وكتب ميسي عبر حسابه في الإنستجرام في وقت سابق: “الوضع لا يُستهان به، علينا جميعًا تحمل المسؤولية، أرجو منكم البقاء في منازلكم”.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل مباريات الدوري مؤخرًا حرصًا على سلامة الجماهير من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الدوري الإنجليزي تمديد تأجيل مباريات البريميرليج حتى 30 أبريل المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بصورة مرعبة مؤخرًا في بريطانيا خلال آخر 4 أسابيع.

وذكرت صحيفة independent البريطانية أن بيانًا مشتركًا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري ورابطة الكرة النسائية قاموا جميعًا باتخاذ قرار استمرار تعليق منافسات الكرة في إنجلترا حتى 30 أبريل المقبل.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر