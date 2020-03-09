فيديو وصور.. حمدوك في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله

المواطن - متابعة

بعد وقت وجيز من محاولة اغتياله شارك رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في اجتماع مجلس الدفاع والأمن السوداني، في القصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.

وظهر حمدوك في صحة جيدة ولم يبدُ عليه أية إصابات جراء محاولة الاغتيال الفاشلة.

وكان رئيس الوزراء السوداني قال في وقت سابق إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها لن تكون “إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي”، بحسب ما كتب على تويتر.

وتابع: “هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدامٍ”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن ”موكب رئيس الوزراء تعرض لهجوم إرهابي وإطلاق رصاص، لكنه بخير ويمارس عمله في مكتبه“.

وقالت وسائل إعلام سودانية إنه جرى نقل حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال التي تمت عن طريق قنبلة بدائية ألقاها مجهول باتجاه موكب حمدوك، ما أدى إلى إصابة سيارتين في الموكب.

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