فيديو وصور.. لقطات من موقع محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك

المواطن - متابعة

نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الاثنين.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمحاولة الاغتيال الفاشلة.

وكشف شهود عيان عن أن انفجار دانة استهدفت موكبا مكونا من ثلاث سيارات كانت تقل حمدوك وزوجته، دمرت سيارتين بالكامل.

وعلقت زوجته منى عبدالله على حسابها على الفيس بوك: “محاولة تفجير سيارة حمدوك قبل دقائق. حمدوك بخير ولم يصب. شىء واحد يجب أن يعلمه الجبناء.. إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده.. هذه الثوره لن تتوقف أبدا”.

وقال التليفزيون السوداني، في خبر عاجل، الاثنين، إنه تم نقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها في العاصمة الخرطوم.

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