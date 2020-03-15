فيروس كورونا يُثير رعب مساعد مدرب الهلال

وتابع باتشي: “كورونا يُثير رعبي ومخاوفي وكوني لا أستطيع الاطمئنان على أسرتي هذا يجعلني غير سعيد وغير مرتاح حاليًا وأنا بمكاني”.

وأضاف مساعد مدرب الهلال: “تعليق النشاط الرياضي في السعودية قرار منطقي للغاية، بسبب وجود خطورة لانتشار كورونا وما يجعل الوضع صعبًا، هو عدم قدرتك على توقع ما سيحدث خلال الثانية المقبلة”.

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال عن خطوته الأولى لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق النشاط الرياضي الذي صدر أمس السبت من وزارة الرياضة.

وأعلن حساب الهلال الرسمي في تويتر عن تعاقد إدارة النادي مع شركة متخصصة في المجال الطبي والتعقيم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية لمنع انتشار كورونا.

وعملت الشركة على تعقيم كافة مرافق النادي ونشر المعقمات في جميع إدارات النادي بالتنسيق مع الإدارة الطبية في النادي، ونفذت الإدارة الطبية بالنادي حملة توعوية سعيًا منها لوقاية وحماية منسوبي ولاعبي الهلال من فيروس كورونا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر