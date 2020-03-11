فيسبوك يتيح ميزة الصور ثلاثية الأبعاد بالهواتف القديمة

المواطن - متابعة

أعلن فيسبوك أنه يعمل حاليًّا على تحسين ميزة الصور ثلاثية الأبعاد 3D الخاصة به؛ لمنح المزيد من المستخدمين فرصة لإعادة عرض صورهم، حيث كانت الميزة تعمل سابقًا فقط للهواتف الذكية المتطورة ذات مواصفات الكاميرا المتطورة، لكن فيسبوك يعمل الآن على توسيع حيز الميزة، من خلال إتاحتها للعمل على الهواتف القديمة مثل هواتف الأندرويد من الفئة المتوسطة، وكذلك أجهزة آيفون 7.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن الآن أيضًا استخدام الميزة على العدسة الفردية، والتي تحول الصور الملتقطة من خلال الكاميرا الأمامية إلى صور السيلفي ثلاثية الأبعاد.

فيما كشف فيسبوك، أن هذا التحسن يرجع إلى التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتعليمه استنتاج الهياكل ثلاثية الأبعاد من الصور ثنائية الأبعاد في جزء صغير من الثانية.

وقال باحثون في فيسبوك في بيان: “هذا التقدم يجعل تكنولوجيا الصور ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة لأول مرة لملايين الأشخاص الذين يستخدمون هواتف أو كاميرا أحادية العدسة”.

وأضاف فيسبوك: “كما يسمح للجميع بتجربة صور عائلية عمرها عشرات السنين وغيرها من الصور العزيزة بطريقة جديدة، عن طريق تحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد”.

ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون أحدث أجهزة الكاميرا المزدوجة الاستفادة أيضا، حيث يمكنهم الآن استخدام الكاميرا أحادية الواجهة التي تلتقط صور سيلفي ثلاثية الأبعاد، فأي شخص لديه آيفون 7 أو أعلى، أو جهاز أندوريد حديث أو متوسط المدى، يمكنه الآن تجربة هذه الخيارات في تطبيق فيسبوك.

وأعلن فيسبوك عن صور ثلاثية الأبعاد لأول مرة في عام 2018، لكنه لم يكن متاحًا في البداية إلا مع أجهزة آيفون التي يمكنها التقاط صور لوضع عمودي.

وسمح هذا لشركة أبل بإنشاء ما يسمى خرائط العمق التي تعيد بناء بيانات ثلاثية الأبعاد حول المشهد، ثم شمل نوع معين من الأندرويد، لكن يمكن الآن إنشاء هذه النماذج تلقائيًّا بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص بفيسبوك على حيز كبير من الأجهزة والصور.

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