فيلانويفا يُعيد اكتشاف نفسه مع الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

خطف التشيلي كارلوس فيلانويفا الأنظار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ انتقاله إلى صفوف الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى تعاقده مع فيلانويفا بالتراضي في الميركاتو الماضي، بعد ابتعاده عن مستواه مؤخرًا، لينضم النجم التشيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر.

وخاض فيلانويفا 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 4 مرات أمام الفيصلي والتعاون، وسجل ثنائية ضد الوحدة، وصنع هدفين أمام الرائد وآخر ضد الحزم.

وتُعتبر مباراة الهلال الوحيدة التي لم يُسجل أو يصنع فيها فيلانويفا منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء.

ويلعب الأهلي ضد الفيحاء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز التاسع بـ27 نقطة.

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