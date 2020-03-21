في قبضة الأمن.. شابان تظاهرا بشرب سائل منظف ومواطن يعتدي على امرأة 

— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 21, 2020

وفي جازان ضبطت قوات الأمن، مواطناً قام بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان.

كما ضبطت قوات الأمن عدة أشخاص يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر؛ مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة.

في العاصمة المقدسة ضبطت قوات الأمن مقيماً اعتدى على آخر من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية، كما ضبطت قوات الأمن مواطن يعاني من اعتلالات نفسية يقوم بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في محافظة جدة.

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