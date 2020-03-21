في قبضة الأمن.. شابان تظاهرا بشرب سائل منظف ومواطن يعتدي على امرأة 
ضبط أشخاص يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر

في قبضة الأمن.. شابان تظاهرا بشرب سائل منظف ومواطن يعتدي على امرأة 

2020/03/21
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

باشرت قوات الأمن في العديد من المناطق ضبط العديد من المخالفين، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط مواطنين يقومان بالتباهي والتظاهر بشرب محلول لمادة تنظيف عالية التركيز ونشرها دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء بالرياض والقصيم.

وفي جازان ضبطت قوات الأمن، مواطناً قام بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان.

كما ضبطت قوات الأمن عدة أشخاص يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر؛ مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة.

في العاصمة المقدسة ضبطت قوات الأمن مقيماً اعتدى على آخر من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية، كما ضبطت قوات الأمن مواطن يعاني من اعتلالات نفسية يقوم بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في محافظة جدة.

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زاهرعلي عسيري من محايل عسير
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زاهرعلي عسيري من محايل عسير

اعانكم الله في حماية الوطن وردع كيد الكايدين

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1 ساعة



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