في قبضة الأمن.. شابان تظاهرا بشرب سائل منظف ومواطن يعتدي على امرأة 

باشرت قوات الأمن في العديد من المناطق ضبط العديد من المخالفين، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط مواطنين يقومان بالتباهي والتظاهر بشرب محلول لمادة تنظيف عالية التركيز ونشرها دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء بالرياض والقصيم.
فيديو | في قبضة رجال الأمن .#الأمن_العام #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 21, 2020
وفي جازان ضبطت قوات الأمن، مواطناً قام بالاعتداء على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان.
كما ضبطت قوات الأمن عدة أشخاص يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر؛ مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة.
في العاصمة المقدسة ضبطت قوات الأمن مقيماً اعتدى على آخر من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية، كما ضبطت قوات الأمن مواطن يعاني من اعتلالات نفسية يقوم بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في محافظة جدة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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اعانكم الله في حماية الوطن وردع كيد الكايدين
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