قائد الجيش الإيطالي يؤكد إصابته بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن قائد الجيش الإيطالي إصابته بفيروس كورونا الجديد، فيما تتزايد حالات الإصابة في هذه الدولة الأوروبية بشكل كبير ومخيف.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في إيطاليا 230 جراء انتشار فيروس كورونا، وأعلن المسؤولون عن أكثر من 50 وفاة خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد الإصابات في إيطاليا 5 آلاف و883 مصابًا، وفي محاولة لوقف تفشي المرض، فرضت السلطات حجرًا صحيًا على مقاطعة لومباردي و11 منطقة أخرى في الشمال وعزل نحو 16 مليون شخص في تلك المناطق حتى الثالث من أبريل المقبل.

كما سجّلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرّرًا في أوروبا، ارتفاعًا حادًا في عدد الحالات، وأعلن السياسي الإيطالي البارز نيكولا زينجاريتي يوم السبت إنّ إصابته بالفيروس تأكّدت.

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