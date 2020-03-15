قاعة مرايا للحفلات الموسيقية تدخل موسوعة جينيس

ولفت الموقع إلى أن المبنى يُحدث تأثيرًا سرابيًا على البيئة المحيطة به، واستمتع به الزوار كجزء من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وكانت Guardian Glass هي الشركة المطورة لـ قاعة مرايا وأنهته في غضون فترة زمنية قصيرة ليكون جاهزًا لأحداث شتاء طنطورة، ويستضيف المبنى الآن الضيوف والزوار البارزين من جميع أنحاء العالم، وتم الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2019.

ومن جهتها، قالت ياسمين هودزيتش، مدير تسويق شركة Guardian Glass: نحن فخورون بدورنا في حصول مبنى قاعة مرايا على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى من المرايا في العالم.

وتابعت: علاوة على ذلك، نحن نقدر للغاية دعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق رؤيتها والتقاط جوهر المكان الأثري من خلال انعكاسه على للمبنى.

ويعد التصميم الفريد لقاعة مرايا للحفلات الموسيقية بسعة 500 مقعد جزءًا من الجهود السياحية التي تبذلها المملكة لجذب الزوار.

وقالت الشركة إنها شيدت المبنى من خلال ابتكار نوع من المرايا صُنع وفقًا لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية ومعايير السلامة، وهو معروف بمتانته؛ لتحمل التآكل والوقوف في وجه المواد الكيميائية والطبيعية وبحيث يلبي معايير الجودة للظروف الجوية الصعبة.

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