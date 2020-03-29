قرارات من وزير التعليم.. 3 وحدات جديدة تراقب دوام الموظفين والمعلمين

أصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قرارًا بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، مع إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى “وحدة متابعة دوام الموظفين”، ترتبط تنظيميًّا بالوكيل.
جاء ذلك بناء على الصلاحيات المخولة إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ وبناء على تعميم الديوان الملكي رقم (28110) وتاريخ 20/ 4/ 1411هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17/ 9/ 1991م، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما تقرر إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام، وإنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية”، ترتبط تنظيميًّا بالمدير العام، بالإضافة إلى تعديل مهام الإدارة العامة للتطوير التنظيمي.
وضمن القرارات أيضًا، نقل معاملات وعهد الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات المختصة، وتوقع محاضر بذلك بين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وكل من وكيل الموارد البشرية والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، كما تتولى وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة على الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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لايتوفر نت في معظم المناطق واذا توفركان ظعيف جداوينتهي الوقت وماقدحل اكثرالطلاب شي
الاختبارعن بعد اظرارة كثيرة لعدم توفر نت كافي
واذا عندك خمس طلاب اواكثر كيف يستطيع الحل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عطونا درجات الفصل الأول
ويعطيكم العافيه على جهودكم.♥️
وأكبر الناس معتمده هلا مدرسين خصوصين ولاكن الطلبيه مايقدرون يطلعون بسبب الحجر الصحي
والله صادقه
السلام عليكم يامعالي الوزير تكفى اعتمد درجات الفصل الاول والله الام مو لاحقه تراجع لعياله وراها غسيل وتنظيف وشغل كثير والمعلمين ولا قاعد يفهمون
أم حمد صادقه ونرجو اعتماد درجات الفصل الاول
انهو الاختبارات ريحونا والله حالتنا مع الفايروس خطير .. انهو الاختبارات واعتمدوا درجات الفصل الأول وريحونا .. الامهات مو كلهم متفرغين لعيالهم هم عندهم مسؤوليات كثير منهم كبار بالسن وش ذنب الاطفال الي عندهم الي يروحون المدرسة هم يروحون لمعلم او معلمة بعد المدرسة طيب الحين مافي دراسة ومافي تجمعات كيف الاطفال والبنات والاولاد بينجحون ؟!.. الحين في اسر على قد حالها مانقدر توفر اكثر من جهاز لمتابعة الدروس مع عيالهم اكيد فيه تراكم الدروس ومذاكرة الاختبارات وحل الواجبات هذا كلا راح يكون على الأم المسكينة الصبورة يمكن هالام عندها ٤ اطفال يمكن ٢ ٣ انتو ماتتصورن قد هي تتعب… قراءة المزيد ..
ايوالله ياليت يعتمدو درجات الفصل الأول وريحونا
المنظومه ماضبطت نحاول نسجل عيالنا ماتقبلرجعو عيالنا تقويم مستمر وانهو العام هذا
نريد إلغاء الاختبارات أو إعتماد درجات الفصل الدراسي الأول
تكفى يامعالي الوزير ترصدون نتايج الترم الأول وتريحنا
تكفى يالوزير نريد اعتماد درجات الترم الاول
والله ماندري وش نسوي نصوم ولا نشيل هموم الاختبارات ولا مرض كورونا تكفى يالوزير نريد اعتماد درجات الترم الاول
المشكله ان درجاتي…
لو سمحتوا زينو المنظومه لان ماتضبط اتصلنا على خط المسانده قالوا عادي من الضغط ولنا ثلااث ايام نحاول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوك ي معالي الوزير الغ الاختبارات رحمه بآلام لن الطلبه مايدرسون الام مسكينه على ايش تلحق على مسؤوليات البيت والا على الاسره اللي مالهم متنفس والا على الطبخ والتنظيف والا على الوباء الله يزيح الغمه عن المسلمين ارحمو حالها
معالي الوزير رجاء ما في دراسه في رمضان حلوه نكون عن بعد
بالله زينوا منظومه حقتكم خل الناس تدرس او نجحوهم فكونا
اتمنى تنظرون لحقوق الطالب سواء كان مواطن اوغير مواطن والتحقيق في حقوقهم وان لايكون الامربيد النساء لانهم صديقات وياما طالبات انهانو وانطردو بدون وجه حق عشان كذا الطلاب يحبون العلم لكن مايحبون يروحون المدارس لاحظو سعادتهم والعدد المسجل عن بعد هل ترون انهم كارهون العلم ام يخافون الاضطهاد تكفون انظرو للموضوع بجدية
يامعالى الوزير كيف يكون هذا القرار وقعه على الحركه التعليميه إللى هى ٣ ركائز الأولى المدرسه والثانيهالمعلم والثالثه الطالب ماهو الردود عليها
كل مدراء التعليم تعسفيون والتعيل لا فاىدة منة
شدلي واقطع لك ..
شكرا وزير التعليم
فالأبناء لا يتحمسوا في المذاكرة إلا بوجود طرف خارجي مشجع لهم
ان تكون الامتحانات عن بعد الترم الثاني
الله يشغلك ياوزير التعليم في حياتنا
ان يكون إلا اختبرت عن بعد للفصل الدراسي الثاني
تكفى يامعالي الوزير من قدم تقاعد هذا العام لايحرمون من اللائحة الجديدة حيث تاخر تنفيذها لاسباب لايعرفونها ولم يكن لهم يد فيها وأمانة لمن لديه تويتر يغرد بهذا الطلب الهام لمعالي الوزير ونحن نعرف حرصه على اخوانه في الميدان وقد افنو زهرة شبابهم في خدمة الدين ثم الوطن وتربية اجيال عديدة.واكرامهم في نهاية الخدمة شيء بسيط من حقوقهم.
تكفى مانبي اختبار في رمضان اعتمدوا درجات الفصل دراسي الاول
تكفون اعتمدوها خلنا نبداء سنة جديدة مافيها رسوب لعلنا نتغير نفسيا ومعنويا ونبداء الدراسة العام القادم بحب واهتمام اما انا عن نفسي انا منازل واتمنى انجح واحمل الثانويةالعامه وهذي اخرسنه لي يكفيني عيالي تكفون نجحونا احنا نختبر ع معلوماتنا الحياتية وليس ع الكتب
ايه والله تكفى ياوزير نريد اعتماد درجات الترم الاول
ماندري وش نسوي تكفى يامعالي الوزير
تكفى يامعالي الوزير اخوانك المعلمين الذين طلبوا تقاعد هذا العام وسبدا تقاعدهم في١٤٤١/١٢/٢٦يطلبون من الله ثم من معاليكم ان تشملهم اللائحة الجديدة و التى تأخر تنفيذها لاسباب لايعلمونها ولم يكن لهم يد فيها وأمانة لمن لديه تويتر يغردبها لمعالي الوزير ونحن نعرف حرصه على اخوانه في الميدان وقد افنو زهرة شبابهم في خدمة الدين ثم الوطن وتربية اجيال عديدة فاكرامهم في نهاية الخدمة شيء بسيط من حقوقهم.
الله يسعدكم شيلوا الاختبارات سوو فينا خير يرحم امكم
ياوزيرناجزاك الله خير الناس في ايش وانت في ايش خل ازمت كرونا تنتهي وحط سجن للمعلم والموظف بس مو وقته.
وبالنسبه للدراسه والله ان الطالب الا من رحم الله ماهو داري عن الدروس وتعبو الآباء دون جدوى بتختبرهم في ايش في اخبار كرونا هذا الى هم متابعينه اليوم.
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