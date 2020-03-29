قرارات من وزير التعليم.. 3 وحدات جديدة تراقب دوام الموظفين والمعلمين
تقرر إنشاء وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية

قرارات من وزير التعليم.. 3 وحدات جديدة تراقب دوام الموظفين والمعلمين

2020/03/29
الساعة 10:02 مساءً
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149
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المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قرارًا بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، مع إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى “وحدة متابعة دوام الموظفين”، ترتبط تنظيميًّا بالوكيل.

جاء ذلك بناء على الصلاحيات المخولة إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ وبناء على تعميم الديوان الملكي رقم (28110) وتاريخ 20/ 4/ 1411هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17/ 9/ 1991م، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

كما تقرر إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام، وإنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية”، ترتبط تنظيميًّا بالمدير العام، بالإضافة إلى تعديل مهام الإدارة العامة للتطوير التنظيمي.

وضمن القرارات أيضًا، نقل معاملات وعهد الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات المختصة، وتوقع محاضر بذلك بين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وكل من وكيل الموارد البشرية والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، كما تتولى وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة على الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة.

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Most reacted comment
Hottest comment thread
عبدالله عسيري
ضيف
عبدالله عسيري

لايتوفر نت في معظم المناطق واذا توفركان ظعيف جداوينتهي الوقت وماقدحل اكثرالطلاب شي
الاختبارعن بعد اظرارة كثيرة لعدم توفر نت كافي
واذا عندك خمس طلاب اواكثر كيف يستطيع الحل

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2 ساعة
A&K
ضيف
A&K

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عطونا درجات الفصل الأول
ويعطيكم العافيه على جهودكم.⁦♥️⁩

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3 ساعة
أم احمد
ضيف
أم احمد

وأكبر الناس معتمده هلا مدرسين خصوصين ولاكن الطلبيه مايقدرون يطلعون بسبب الحجر الصحي

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4 ساعة
أم يوسف
ضيف
أم يوسف

والله صادقه

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4 ساعة
أم احمد
ضيف
أم احمد

السلام عليكم يامعالي الوزير تكفى اعتمد درجات الفصل الاول والله الام مو لاحقه تراجع لعياله وراها غسيل وتنظيف وشغل كثير والمعلمين ولا قاعد يفهمون

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4 ساعة
ام معاذ
ضيف
ام معاذ

أم حمد صادقه ونرجو اعتماد درجات الفصل الاول

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4 ساعة
Sara
ضيف
Sara

انهو الاختبارات ريحونا والله حالتنا مع الفايروس خطير .. انهو الاختبارات واعتمدوا درجات الفصل الأول وريحونا .. الامهات مو كلهم متفرغين لعيالهم هم عندهم مسؤوليات كثير منهم كبار بالسن وش ذنب الاطفال الي عندهم الي يروحون المدرسة هم يروحون لمعلم او معلمة بعد المدرسة طيب الحين مافي دراسة ومافي تجمعات كيف الاطفال والبنات والاولاد بينجحون ؟!.. الحين في اسر على قد حالها مانقدر توفر اكثر من جهاز لمتابعة الدروس مع عيالهم اكيد فيه تراكم الدروس ومذاكرة الاختبارات وحل الواجبات هذا كلا راح يكون على الأم المسكينة الصبورة يمكن هالام عندها ٤ اطفال يمكن ٢ ٣ انتو ماتتصورن قد هي تتعب… قراءة المزيد ..

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10 ساعة
بنت السعوديه
ضيف
بنت السعوديه

ايوالله ياليت يعتمدو درجات الفصل الأول وريحونا

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1 ساعة
عبد الله
ضيف
عبد الله

المنظومه ماضبطت نحاول نسجل عيالنا ماتقبلرجعو عيالنا تقويم مستمر وانهو العام هذا

أعجبني14لم يعجبني  رد
12 ساعة
عبدالرحمن
ضيف
عبدالرحمن

نريد إلغاء الاختبارات أو إعتماد درجات الفصل الدراسي الأول

أعجبني34لم يعجبني  رد
12 ساعة
ام جود
ضيف
ام جود

تكفى يامعالي الوزير ترصدون نتايج الترم الأول وتريحنا

أعجبني23لم يعجبني  رد
13 ساعة
سعد
ضيف
سعد

تكفى يالوزير نريد اعتماد درجات الترم الاول

والله ماندري وش نسوي نصوم ولا نشيل هموم الاختبارات ولا مرض كورونا تكفى يالوزير نريد اعتماد درجات الترم الاول

أعجبني39لم يعجبني  رد
14 ساعة
عبود
ضيف
عبود

المشكله ان درجاتي…

أعجبني0لم يعجبني  رد
12 ساعة
ام احمد
ضيف
ام احمد

لو سمحتوا زينو المنظومه لان ماتضبط اتصلنا على خط المسانده قالوا عادي من الضغط ولنا ثلااث ايام نحاول

أعجبني8لم يعجبني  رد
14 ساعة
ام منار
ضيف
ام منار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوك ي معالي الوزير الغ الاختبارات رحمه بآلام لن الطلبه مايدرسون الام مسكينه على ايش تلحق على مسؤوليات البيت والا على الاسره اللي مالهم متنفس والا على الطبخ والتنظيف والا على الوباء الله يزيح الغمه عن المسلمين ارحمو حالها

أعجبني31لم يعجبني  رد
14 ساعة
الزهراني
ضيف
الزهراني

معالي الوزير رجاء ما في دراسه في رمضان حلوه نكون عن بعد

أعجبني-3لم يعجبني  رد
13 ساعة
توتو
ضيف
توتو

بالله زينوا منظومه حقتكم خل الناس تدرس او نجحوهم فكونا

أعجبني14لم يعجبني  رد
15 ساعة
Reham Alhuomrani 🤗
ضيف
Reham Alhuomrani 🤗

اتمنى تنظرون لحقوق الطالب سواء كان مواطن اوغير مواطن والتحقيق في حقوقهم وان لايكون الامربيد النساء لانهم صديقات وياما طالبات انهانو وانطردو بدون وجه حق عشان كذا الطلاب يحبون العلم لكن مايحبون يروحون المدارس لاحظو سعادتهم والعدد المسجل عن بعد هل ترون انهم كارهون العلم ام يخافون الاضطهاد تكفون انظرو للموضوع بجدية

أعجبني9لم يعجبني  رد
16 ساعة
فتى البطين
ضيف
فتى البطين

يامعالى الوزير كيف يكون هذا القرار وقعه على الحركه التعليميه إللى هى ٣ ركائز الأولى المدرسه والثانيهالمعلم والثالثه الطالب ماهو الردود عليها

أعجبني-1لم يعجبني  رد
16 ساعة
وعن الله تجتمع الخصوم
ضيف
وعن الله تجتمع الخصوم

كل مدراء التعليم تعسفيون والتعيل لا فاىدة منة
شدلي واقطع لك ..

أعجبني3لم يعجبني  رد
17 ساعة
عبدالله
ضيف
عبدالله

شكرا وزير التعليم
فالأبناء لا يتحمسوا في المذاكرة إلا بوجود طرف خارجي مشجع لهم

أعجبني2لم يعجبني  رد
17 ساعة
نور
ضيف
نور

ان تكون الامتحانات عن بعد الترم الثاني

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17 ساعة
جميله محمد عبد الله
ضيف
جميله محمد عبد الله

الله يشغلك ياوزير التعليم في حياتنا

أعجبني7لم يعجبني  رد
17 ساعة
عبد الرحمن عبدلله محمد صالح النهاري
ضيف
عبد الرحمن عبدلله محمد صالح النهاري

ان يكون إلا اختبرت عن بعد للفصل الدراسي الثاني

أعجبني-2لم يعجبني  رد
17 ساعة
طالب تقاعد.
ضيف
طالب تقاعد.

تكفى يامعالي الوزير من قدم تقاعد هذا العام لايحرمون من اللائحة الجديدة حيث تاخر تنفيذها لاسباب لايعرفونها ولم يكن لهم يد فيها وأمانة لمن لديه تويتر يغرد بهذا الطلب الهام لمعالي الوزير ونحن نعرف حرصه على اخوانه في الميدان وقد افنو زهرة شبابهم في خدمة الدين ثم الوطن وتربية اجيال عديدة.واكرامهم في نهاية الخدمة شيء بسيط من حقوقهم.

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18 ساعة
7484648393ĺjdjje
ضيف
7484648393ĺjdjje

تكفى مانبي اختبار في رمضان اعتمدوا درجات الفصل دراسي الاول

أعجبني31لم يعجبني  رد
18 ساعة
Reham Alhuomrani 🤗
ضيف
Reham Alhuomrani 🤗

تكفون اعتمدوها خلنا نبداء سنة جديدة مافيها رسوب لعلنا نتغير نفسيا ومعنويا ونبداء الدراسة العام القادم بحب واهتمام اما انا عن نفسي انا منازل واتمنى انجح واحمل الثانويةالعامه وهذي اخرسنه لي يكفيني عيالي تكفون نجحونا احنا نختبر ع معلوماتنا الحياتية وليس ع الكتب

أعجبني19لم يعجبني  رد
16 ساعة
سعد
ضيف
سعد

ايه والله تكفى ياوزير نريد اعتماد درجات الترم الاول

ماندري وش نسوي تكفى يامعالي الوزير

أعجبني14لم يعجبني  رد
14 ساعة
طالب تقاعد.
ضيف
طالب تقاعد.

تكفى يامعالي الوزير اخوانك المعلمين الذين طلبوا تقاعد هذا العام وسبدا تقاعدهم في١٤٤١/١٢/٢٦يطلبون من الله ثم من معاليكم ان تشملهم اللائحة الجديدة و التى تأخر تنفيذها لاسباب لايعلمونها ولم يكن لهم يد فيها وأمانة لمن لديه تويتر يغردبها لمعالي الوزير ونحن نعرف حرصه على اخوانه في الميدان وقد افنو زهرة شبابهم في خدمة الدين ثم الوطن وتربية اجيال عديدة فاكرامهم في نهاية الخدمة شيء بسيط من حقوقهم.

أعجبني2لم يعجبني  رد
18 ساعة
طالبه
ضيف
طالبه

الله يسعدكم شيلوا الاختبارات سوو فينا خير يرحم امكم

أعجبني21لم يعجبني  رد
18 ساعة
محمد
ضيف
محمد

ياوزيرناجزاك الله خير الناس في ايش وانت في ايش خل ازمت كرونا تنتهي وحط سجن للمعلم والموظف بس مو وقته.
وبالنسبه للدراسه والله ان الطالب الا من رحم الله ماهو داري عن الدروس وتعبو الآباء دون جدوى بتختبرهم في ايش في اخبار كرونا هذا الى هم متابعينه اليوم.

أعجبني15لم يعجبني  رد
18 ساعة
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