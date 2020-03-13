قصة إلهان عمر وزوجها الثالث.. هل يصمد شركاء السياسة ؟

المواطن - متابعة

رغم كل المضايقات والجدل الذي أثارته أعلنت النائبة الأمريكية إلهان عمر البالغة من العمر 38 عامًا، زواجها رسميًا من زوجها الثالث تيم مينيت البالغ من العمر 55 عامًا لتطوي كل صفحات الجدل والقصص التي شهدها الوسط السياسي والاجتماعي.

زيجات إلهان عمر

ولم تكن هذه هي الزيجة الأولى للنائبة الأمريكية ذات الأصول الصومالية، حيث تزوجت عام 2002 من أحمد هرسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت رجلًا مسيحيًا عام 2009 رغم أنها مسلمة.

من هو زوج إلهان عمر الثالث ؟

تيم مينيت، هو مدير الحملة الانتخابية للنائبة المسلمة وفي وقت سابق أثيرت شائعات عن وجود علاقة بينهما ما دفع زوجها الثاني إلى طلاقها بعدما تزايدت الشكوك لديه، أما مينيت فقد انفصل قبل عام تقريبًا عن زوجته السابقة بيث مينيت التي تأكدت من علاقته مع إلهان عمر.

تعليق إلهان عمر على زواجها الجديد

ونشرت النائبة الديمقراطية صورة لها مع زوجها على إنستجرام وعلقت بالقول: “من شركاء في السياسة إلى شركاء مدى الحياة، سعيدة للغاية، الحمد لله”.

من هي إلهان عمر ؟

وُلدت الهان عمر في الرابع من أكتوبر 1981، وهي سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي.

بدأت الهان تحقق شهرة على المستوى المحلي، في الداخل الأمريكي، منذ عام 2016 أثناء انتخابها في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي مما جعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة.

زادت شهرة إلهان عمر، على المستوى العالمي حينما ترشحت للمنافسة على عضوية مجلس النواب الأمريكي عن مينيسوتا في الانتخابات النصفيّة يوم 14 أغسطس من عام 2018، ثم انتخبت رسميًا في 6 نوفمبر من نفسِ العام؛ لتكون بذلك أول صومالية-أمريكية تُنتخب في كونغرس الولايات المتحدة.

نشأة إلهان عمر

تقول إلهان عن نشأتها : “نشأت في مجتمع غير عادل، والشيء الوحيد الذي جذب أسرتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو أن هذا البلد يفترض أن يكون ضامنًا العدالة للجميع”، هذا ما قالته إلهان أمام طلاب في المرحلة الثانوية، وتضيف “لذلك، أشعر أنه من الضروري أن أتحدث عن الحُلم الذي لم يتم الوفاء به”.

وفي سن المراهقة، رافقت إلهان عمر جدها إلى مقر الحزب الديمقراطي بوصفها مترجمة، و “من خلال هذه العملية، وقعت في حب السياسة”.

أنجبت النائبة طفلها الأول في سن العشرين عامًا، وحصلت على شهادة جامعية من جامعة نورث داكوتا وهي في عمر 28 عامًا، وأطلقت حملتها الانتخابية وهي في عمر 34 عامًا.

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