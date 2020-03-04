قصة نجاح أم يحيى.. بدأت بالأسر المنتجة ووصلت إلى المطعم المتكامل

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

زار مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مقر مشروع إحدى الملهمات من بنات الوطن، المتمثل في مطعم يقع على أحد أهم الطرق الحيوية في مدينة تبوك، وتقوم بإدارته والإشراف عليه والعمل به المواطنة أم يحيى، وأبناءها وبناتها.

وأوضح الدكتور الحربي، في تصريح صحفي، أن صاحبة المطعم مثال يحتذى به ونموذج ملهم للكثير من أبناء الوطن، بل أثبتت الدور الكبير للمرأة السعودية في تنمية المجتمع، قائلاً: إن هذه الزيارة تأتي حرصاً من الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم لمثل هذه المشاريع، وتحفيز شباب وفتيات المملكة وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد على الاهتمام بأبناء وبنات الوطن وتسخير الإمكانات وتذليل العقبات أمامهم، كونهم أحد أهم الركائز الأساسية لمستقبل المملكة.

وأشار إلى أن الجميع في فرع الوزارة بالمنطقة مجند لدعمهم وتحفيزهم، مبدياً إعجابه بما شاهده من حسن استقبال لضيوف المطعم ونظافته، وترتيبه وطريقة تنظيم العمل به والتنسيق المتكامل بين طاقم العمل والتفاني بتقديم الخدمة، غير تنوع قائمة الطعام بالعديد من الأطباق، ذات المذاق المميز.

أما صاحبة المطعم والمشرفة عليه المواطنة أم يحيى فقالت في تصريح لها إنها تحمد الله على كونها من بنات وطن العطاء والخير، وعلى ما هن فيه من أمن وأمان رافعة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما وجدته وتجده المرأة السعودية في عهده الميمون من دعم وتمكين.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بما جاءت به رؤية المملكة 2030 وأهدافها الرامية إلى تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها ومنحها الفرص وجعلها شريكاً حقيقياً فاعلاً في بناء الوطن وتنميته، منوهة بمهندس هذه الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عزز من دور المرأة، في التنمية الاقتصادية.

وعن مشروعها قالت إنه الحلم الذي تحول إلى واقع، فمن الأسر المنتجة وبيع المأكولات من المنزل إلى المشاركة في المعارض والفعاليات والمناسبات إلى مطعم متكامل تعمل به هي وأبناؤها وبناتها.

وثمنت أم يحيى في ختام حديثها الدعم اللامحدود الذي تجده الفتيات بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة، من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، ومتابعته المستمرة والالتقاء بهن بين الحين والآخر.

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