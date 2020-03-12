قصف عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في بابل

المواطن - متابعة

استهدفت طائرات مقاتلة مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل وسط أنباء عن قصف عنيف.

وذكرت مصادر أن هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات عنيفة، في خبر عاجل لـ”العربية”.

إلى ذلك أشارت إلى وجود أنباء عن قصف أمريكي على معسكرات موالية لإيران شمال بابل.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم تقريبًا من استهداف قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي في منطقة التاجي بالعراق.

وقُتل بالأمس ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12، في قصف صاروخي استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبريطانية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر عسكرية أمريكية إن القتلى الأمريكيين هم جندي ومتعاقد مع الجيش الأمريكي، ولم تكشف أسماء القتلى بعد.

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