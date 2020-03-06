كأس الأمم الإفريقية مهددة بالتأجيل بسبب كورونا

المواطن - مروة نبيل

أصبحت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين المقرر إقامتها في الكاميرون بعد أقل من شهر، مهددة بالتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكاميرونية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي يُهدد انطلاق البطولة في موعدها.

وتستضيف الكاميرون منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في الفترة بين 4 إلى 25 أبريل المقبل بمشاركة 16 منتخبًا من بينها المغرب وليبيا كفريقين عربيين.

ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أي تعليق بشأن ظهور أول حالة كورونا في الكاميرون قبل انطلاق البطولة القارية.

وكان من المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في شهر يناير الماضي، لكن تم تأجيلها إلى أبريل لإتمام الاستعدادات من جانب الكاميرون.

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