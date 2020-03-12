كأس الملك سلمان .. 4 جوانب ركز عليها النصر بتدريباته

المواطن - محمد سمعه

ركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على 4 جوانب في تدريبات العالمي اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي يوم الأحد المقبل في دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن روي فيتوريا ركز في البداية على عقد اجتماع فني مع لاعبي النصر للحديث عن أخطائهم في المباريات السابقة، ثم ذهب اللاعبون للنادي الصحي ثم قاموا بتأدية تدريبات لياقية بالإضافة إلى تأدية بعض الجوانب التكتيكية على أرضية الملعب.

وكان نادي النصر تفوق على الرائد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح رصيد العالمي حاليًا 45 نقطة بالمركز الثاني وبفارق ست نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد المقبل، حيث يلعب الهلال ضد أبها عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النصر في نصف نهائي كأس الملك عند الساعة 7:45 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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