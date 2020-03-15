كاريلي يمنح لاعبي الاتحاد راحة 3 أيام

المواطن - مروة نبيل
قرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة لمدة 3 أيام، لعدم خوض أي مباراة خلال الفترة المقبلة.
وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبًا لياقيًّا، اليوم الأحد، وقرر كاريلي منح اللاعبين راحة على أن يعودوا إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس المقبل.
وجاء قرار كاريلي بعدما اتخذت وزارة الرياضة قرارًا بالأمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان الاتحاد قد خسر في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ13.
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