كاريلي يمنح لاعبي الاتحاد راحة 3 أيام

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة لمدة 3 أيام، لعدم خوض أي مباراة خلال الفترة المقبلة.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبًا لياقيًّا، اليوم الأحد، وقرر كاريلي منح اللاعبين راحة على أن يعودوا إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس المقبل.