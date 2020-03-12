كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي بسبب كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُجبر كريستيانو رونالدو على البقاء في الحجر الصحي في منزله في ماديرا، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة زميله في فريق يوفنتوس، دانييل روجاني، بفيروس كورونا.

وقال الأطباء إن كل من اتصل بروجاني يجب أن يخضع لحجر صحي.

وكان رونالدو وروجاني موجودين خلف الأبواب المغلقة في غرفة تبديل الملابس يوم الأحد عندما فاز يوفنتوس على إنتر ميلان 2-0.

وكان قد طار النجم البرتغالي إلى وطنه لزيارة والدته التي أصيبت مؤخرًا بسكتة دماغية، قبل أن تأتيه الأخبار بأن يبقى في مكانه بدلاً من العودة إلى شمال إيطاليا حيث تفشي المرض وبات في أشد حالاته.

ونشرت الصحف البرتغالية الخبر على صفحاتها الأولى، حيث تصدر وضع كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي الأخبار في كل من QUOTIDIANO SPORTIVO و ABOLA.

وتم إلغاء جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا حتى 3 أبريل على الأقل.

وروجاني هو ثاني لاعب كرة قدم محترف يُصاب بفيروس كورونا، بعد مدافع فريق هانوفر، تيمو هوبرز، الذي يخضع حاليًا للحجر الصحي.

ويُذكر أن الحجر الصحي (QUARANTINE) إجراء يخضع له الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معد، وهذا إذا أصيبوا بالمرض أو لم يصابوا به.

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