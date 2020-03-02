كريم الأحمدي يُربك حسابات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أربك المغربي كريم الأحمدي حسابات المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بعدما تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة.

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كريم الأحمدي خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، وسوف يحتاج على إثره لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين.

وكان كريم الأحمدي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الشباب الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.

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