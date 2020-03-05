كلب يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انتشر فيروس كورونا في بدايته من الحيوان إلى الإنسان، لكن الآن حدث العكس؛ ففي أول حالة من نوعها تم الإبلاغ عن إصابة كلب بفيروس كورونا انتقل إليه من صاحبه.

وكانت أشارت تقارير أولية ظهرت الأسبوع الماضي إلى احتمالية إصابة الكلاب بفيروس كورونا في هونغ كونغ، واتضح أنها بالفعل صحيحة بعد أن تبين أن الكلب سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

وأظهر اختبار الكلب نتائج إيجابية ضعيفة؛ ولذلك تم وضعه في الحجر الصحي كإجراء وقائي.

وتثير هذه الحالة التساؤلات عن إذا كان بإمكان الفيروس الجديد الانتقال إلى جميع الحيوانات الأليفة المنزلية، فهذا الكلب هو أول حيوان أليف يتم اختباره، وإذا تعرض الآخرون لنفس الفحص، فقد يتضح أن المزيد من الحيوانات الأليفة من الأشخاص المصابين هم حاملون للمرض أيضًا.

وتعليقًا على القضية، أشارت مصلحة الزراعة ومصايد الأسماك والحفظ في هونغ كونغ (AFCD) إلى أنه لا يوجد حاليًا دليل قاطع على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تُصاب بالفيروس.

وقال الأطباء المشرفون على حالة الكلب المصاب إن عبور الفيروس لحاجز الأنواع لا يبشر بالخير لأي أحد.

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