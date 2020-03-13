كورونا يتسبب في إلغاء تدريبات باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلغاء جميع الوحدات التدريبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار باريس سان جيرمان بعد قرار رابطة الأندية المحترفين بتأجيل منافسات الدوري الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، ما دفعه لتجميد تدريباته.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان طالبت اللاعبين بضرورة البقاء في منازلهم خلال الفترة المقبلة، خوفًا من إصابتهم.

وأغلقت إدارة نادي باريس سان جيرمان مقر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وطالبت لاعبي فريق الشباب أيضًا بعدم مغادرة المنزل.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن مارسيليا الوصيف.

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