كورونا يتسبب في تأجيل بطولتي غرب آسيا للناشئين والشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل بطولات جديدة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وقرر الاتحاد تأجيل بطولة الشباب الثانية التي كان مقررًا أن تستضيفها مدينة العقبة في الأردن بداية من ١٧ مارس الجاري، وتأجيل بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في السعودية من ١٤ حتى ٢٣ أبريل المقبل، وحتى إشعار آخر.

وأضاف اتحاد غرب آسيا في بيانه: “جاء التأجيل نظرًا للظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظًا على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين”.

وتابع في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كما شمل التأجيل، الاجتماع الذي كان سيعقد يوم ٢١ مارس الجاري لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة”.

وسبق أن تم سحب قرعة بطولة الشباب في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفرت عن تواجد الإمارات، فلسطين والعراق في المجموعة الأولى، فيما تواجدت منتخبات البحرين، لبنان والسعودية بالمجموعة الثانية.

وكانت 4 منتخبات قد أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين وهي، السعودية البلد المستضيف، العراق، فلسطين والبحرين.

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