كورونا يُلغي مباراة ألمانيا وإسبانيا

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال تصريحاته لصحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية إلغاء المباراة الودية؛ بسبب أزمة الوباء العالمي.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء ودية المنتخب الوطني ضد إيطاليا يوم 31 مارس؛ بسبب عدم قدرة مدينة نورنبيرج على استضافة المواجهة لانتشار فيروس كورونا.

وتُعاني ألمانيا وإسبانيا من انتشار فيروس كورونا بكثافة كبيرة، حيث باتت أوروبا بؤرة له، وذلك حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ويسود اتجاه داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لتأجيل بطولة اليورو، في ظل توقف الدوريات الـ5 الكبرى؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا بين عناصر اللعبة.

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