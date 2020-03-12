كورونا يُهدد استكمال البطولات الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأخيرة أصبح يُهدد استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن كورونا وصل الآن إلى اللاعبين وذلك بعد إعلان إصابة دانيللي روجاني، مدافع يوفنتوس بالفيروس، بجانب إصابة لاعب كرة سلة في ريال مدريد أيضًا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، منذ بداية الأزمة سار جنبًا إلى جنب مع الحكومات، حيث انتظر استكشاف الوضع، ثم اتخذ قرارات بسرعة وفقًا لما حدده السياسيون.

وتابعت الصحيفة الإسبانية تقريرها: “الآن تغيرت معالم المشكلة بمرور الأيام وتفشي الفيروس، وحان وقت اتخاذ قرار بحس المسؤولية”.

وأوضحت أن دوري أبطال أوروبا لدى اليويفا يُعتبر عنصرًا تجاريًا مهمًا للغاية، إلا أن صحة الرياضيين والمشجعين قبل كل شيء، وبالتالي ظهور أول عينة إيجابية للاعب جعل الاتحاد الأوروبي يفكر في تعليق البطولة، منتظرًا الأحداث المستقبلية.

وأردفت: “بعد الاستماع إلى رأي الخبراء، فإن القرار الأقرب هو إيقاف دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لتسهيل إيجاد الصحة حل للسيطرة على الفيروس، ثم العودة لاستكمال البطولتين ثم إقامة اليورو”.

وستقام اليوم مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، ولكن ينتظر أن يتم إعلان تعليق المواجهات بسبب فيروس كورونا.

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