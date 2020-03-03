كيف غير فيروس كورونا معالم المدن حول العالم؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، يقبع الجميع في المنازل خوفًا من العدوى، وفي البلدان الأشد تضررًا، يبتعد الناس عن الأحداث الرياضية والمتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية والشواطئ.

وفي كوريا الجنوبية، لُعبت مباريات كرة السلة والكرة الطائرة في الساحات المطهرة تمامًا دون حضور أي مشجعين، وتُظهر هذه الصور كيف حول فيروس كورونا الجديد الملاعب والساحات والأماكن، بحسب ما عرضت وكالة الأسوشيتيد برس:

1- المسجد الحرام :

أوقفت المملكة رحلات الحج والعمرة مؤقتًا بسبب انتشار فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الحجاج والمواطنين، في خطوة تأتي كإجراء احترازي في ظل تزايد حجم المصابين في الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

2- مباراة البيسبول في طوكيو:

المدرجات الفارغة في طوكيو خلال مباراة بيسبول بين فريقي يوميوري جاينتس وياكولت سوالوز، يوم السبت 29 فبراير 2020، وقال دوري البيسبول الياباني إنه سيتم لعب 72 مباراة متبقية في الملاعب الفارغة بسبب تهديد انتشار فيروس كورونا.

تسببت مخاوف من فيروس كورونا في انخفاض السياحة والأنشطة التجارية الأخرى في جميع أنحاء العالم ومنهم إسبانيا.

3- متحف اللوفر:

مدخل متحف اللوفر في باريس، فرنسا، تم إغلاق المتحف؛ حيث يخشى العمال الذين يحرسون مجموعة من الأعمال الفنية من العدوى بـ كورونا بسبب تدفق الزوار من المتحف من جميع أنحاء العالم.

5- محطة قطار طوكيو:

أحد الركاب يسير عبر محطة قطار طوكيو التي باتت كمحطة أشباح، فنظرًا لأن عدد الإصابات يزداد في الأماكن العامة، أضحى العديد منها الآن فارغًا.

6- سباق الخيول في طوكيو:

يقام سباق خيول دون متفرجين في حلبة سباق الخيول Oi في طوكيو وسط قلق متزايد بشأن انتشار فيروس كورونا جديد.

7- ميلانو في إيطاليا:

ميلانو الصاخبة تظهر في هذه الصورة كمدينة يسكنها الأشباح حيث يختبئ الجميع في المنازل وتضاءلت السياحة في البلد الأوروبية الأكثر تضررًا من كورونا.



8- البندقية في إيطاليا:

جندول فارغ يرسو في مدينة البندقية، ويخشى مسؤولو السياحة الإيطاليون من أن فيروس كورونا الجديد قد يلحق أضرارًا بصناعتهم.

9- مباراة الكرة الطائرة في كوريا الجنوبية:

مقاعد الاستاد فارغة خلال مباراة للكرة الطائرة في كوريا الجنوبية في دوري V-League، وتم تنظيم المباراة دون جمهور لمنع انتشار الفيروس.

10- ميدان سان مارك الفارغ في البندقية.

يُذكر أن فيروس كورونا أصاب 91.3 ألف حالة، في نحو 77 دولة، وتسبب في وفاة 3.1 ألف شخص، وتعافى من المصابين نحو 48.2 ألف شخص.

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