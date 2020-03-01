لأول مرة علماء جامعة واشنطن يعالجون مرض السكري نهائيًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

حقق باحثون نجاحًا كبيرًا في البحث عن علاج لمرض السكري حيث تمكنوا لأول مرة من علاجه لدى الفئران باستخدام خلايا بشرية.

وقال الفريق الطبي في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس إن الخلايا البشرية عالجت المرض لدى الفئران، حيث سمحت للفئران بإنتاج كمية كافية من الأنسولين موازنة لنسبة السكر المرتفعة في الدم والتي تسبب مرض السكري، مما يعطي الأمل لملايين المرضى من البشر حول العالم.

وأكد البروفيسور جيفري ميلمان، الأستاذ المشارك في الدراسة على أن الاختبارات شهدت عودة مستويات السكر إلى مستوى طبيعي وآمن في زمن قياسي وهو أقل من أسبوعين.

ولفت ميلمان إلى أن العلاج المحتمل يظل بعيدًا عن الاستخدام على البشر، حيث لا يزال يتعين إجراء اختبارات مكثفة للتأكد من سلامته ودقته، وستشمل الخطوة التالية في البحث اختبار الخلايا على الحيوانات الكبيرة ولفترات زمنية أطول.

ويعاني نحو 400 مليون شخص من مرض السكري حول العالم، ولا يوجد علاج له في الوقت الحالي، ولكن يمكن التحكم فيه من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتغيير نمط الحياة والأدوية وجرعات الأنسولين.

وكشف العلماء أنهم نجحوا في تحويل الخلايا الجذعية البشرية إلى خلايا منتجة للأنسولين وتم نشر النتائج في مجلة Nature Biotechnology.

ما الذي يسبب مرض السكري؟

السكر في الدم هو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم ويأتي من الطعام الذي تتناوله، والأنسولين هو هرمون تصنعه خلايا في البنكرياس تقوم بتكسير السكر في الدم وتسمح باستخدامه لتوليد الطاقة، وينشأ المرض عندما لا يستطيع الجسم معالجة الجلوكوز في الدم بشكل فعال، وللمرض أعراض جانبية على المدى الطويل ويمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب.

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