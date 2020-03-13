لا صحة لتعليق العمل في القطاعات الحكومية بسبب كورونا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن ما جرى تداوله عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية غير صحيح، متابعة أنه في حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

من جهته، أكدت وزارة التعليم في وقت سابق، أنه منذ اليوم الأول لقرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ وحتى إشعار آخر- كإجراء احترازي لا يدعو للقلق بسبب تداعيات فيروس كورونا؛ تم تقديم بدائل متنوعة للرحلة التعليمية للطلاب والطالبات لتقليص أي فاقد تعليمي، حيث تم توفير البدائل المناسبة عن بعد من خلال عدة خيارات تقدمها المدرسة الافتراضية في أي وقت وفي أي مكان، وفق جداول دراسية معلنة، ويختار الطالب الوسيلة المناسبة لإمكاناته، وظروف الاتصال المحيطة به، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في أي وقت وبأي وسيلة، بما يتحقق معه استكمال الرحلة التعليمية للطالب دون انقطاع.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر