لماذا هاجم الاتحاديون ويلفريد بوني ؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، نجم نادي الاتحاد، لانتقادات نارية من قبل عشاق النادي، على الرغم من إحرازه هدفًا في مباراة أمس الخميس ضد نادي الحزم بالجولة الحادية والعشرين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث العديد من جمهور نادي الاتحاد عن ويلفريد بوني قائلين بأنه لاعب “عالة” على الفريق لن يُستفاد منه؛ وذلك بسبب عدم تملكه للأداء الفني المطلوب لتصحيح نتائج العميد بالفترة المقبلة.

وكانت الجماهير الاتحادية انقلبت على اللاعبين: الإيفواري ويلفريد بوني، والتونسي أنيس البدري، ومنصور الحربي، حيث طالبت برحيلهم؛ لعدم استفادة الفريق منهم مؤخرًا.

واتفق الكثير من الاتحاديين بعد مباراة الحزم على أن مجلس إدارة الاتحاد أخطأ عندما تعاقد مع ويلفريد بوني والبدري بأموال طائلة، رغم أنهما لم يقدما شيئًا حتى الآن للفريق الاتحادي.

وكان أنيس البدري انضم لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي في يناير الماضي.

كما أن الانطباع عن اللاعب ويلفريد بوني من قبل الجمهور الاتحادي، لم يكن جيدًا، وذلك بعد أن تسبب في ركلة جزاء خلال مباراة الهلال التي أُقيمت في الجولة التاسعة عشرة يوم 22 فبراير الماضي على ملعب جامعة الملك سعود ووقتها فاز نادي الهلال بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو؛ بسبب ركلة الجزاء التي تسبب فيها ويلفريد بوني.

يذكر أن اللاعب ويلفريد بوني سبق له اللعب في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي سوانزي سيتي الويلزي.

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