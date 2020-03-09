ليستر سيتي ضد أستون فيلا .. الثعالب يضربون الفيلانز برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز ليستر سيتي برباعية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب ووكرز معقل ليستر سيتي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، بضغط هجومي من قبل ليستر سيتي الذي سعى وبقوة لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

ونجح اللاعب هارفي بارنيس في إحراز الهدف الأول للثعالب في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس الإسباني بيبي رينا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، بتقدم الثعالب بهدف دون رد على حساب الفيلانز.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، واصل فريق ليستر سيتي ضغطه الهجومي بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي من إحراز الهدف الثاني لنادي ليستر سيتي بالدقيقة الرابعة والستين من ركلة جزاء.

وتراجع فريق أستون فيلا المُلقب بالفيلانز في مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، مما سمح لفريق ليستر سيتي بالبحث عن تسجيل الهدف الثالث لقتل المباراة لصالحه.

ونجح جيمي فاردي في إضافة الهدف الثالث لليستر والثاني له في مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا عند حلول الدقيقة التاسعة والسبعين.

وفي ظل بحث نادي أستون فيلا عن تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول، نجح اللاعب هارفي بارنيس في إحراز الهدف الرابع للثعالب في مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين.

وبعد نهاية مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، أصبح رصيد ليستر سيتي 53 نقطة بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، أما رصيد أستون فيلا فتجمد عند 25 نقطة بالمركز التاسع عشر.

واعتلى جيمي فاردي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، وذلك بعد إحرازه هدفين في مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا.

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