ليفربول يُهدد برشلونة بخطف صفقته المفضلة

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي قريبًا من التعاقد مع الصفقة المفضلة لنادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول بات قريبًا من ضم الجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، قبل برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان برشلونة اهتم بالتعاقد مع بيير أوباميانج ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز في خط هجوم برشلونة، خاصة أن لويس سواريز تقدم بالعمر وإصاباته كثرت بالفترة الأخيرة.
وفي وقت سابق، تسبب فيروس كورونا، الذي انتشر مؤخرًا في العديد من الدول حول العالم، في تدمير مخطط اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني الذي أراد الحصول على راتب مالي كبير في حال رحل عن برشلونة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن راكيتيتش درس الرحيل عن برشلونة في يناير الماضي، والانضمام لأحد الأندية الصينية كان قد قدم له عرضًا ماليًّا مُغريًا، ولكن انتشار كورونا بشكل مُخيف في الصين، دفع راكيتيتش للبقاء مُجبرًا في برشلونة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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