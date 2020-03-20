ليفربول يُهدد برشلونة بخطف صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي قريبًا من التعاقد مع الصفقة المفضلة لنادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول بات قريبًا من ضم الجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، قبل برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.