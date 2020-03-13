ليفربول يُوقف نشاطه رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي له، عن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم في فرق النادي المختلفة؛ وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة البريطانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بيان ليفربول الذي نُشر عبر موقعه الرسمي في الإنترنت، أن مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة التي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مارس قد تم تأجيلها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إيقاف منافسات البريميرليج حتى الثالث من شهر إبريل المقبل، بعد تفشي فيروس كورونا.

وعُقد، اليوم الجمعة، اجتماع طارئ لأندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من أجل دراسة الموقف الحالي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وإصابة أكثر من اللاعب.

من جانبه، أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، عن الإجراء الذي قام باتخاذه، وذلك عقب إعلان نادي أرسنال الإنجليزي عن إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا الإيطالي فإن إدارة ويست هام قررت وضع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني للنادي بالكامل في العزل الصحي، بعد مصافحتهم للمدرب أرتيتا خلال مباراة أرسنال وويست هام التي أُقيمت يوم السبت الماضي بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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