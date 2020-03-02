مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الصحة حول فيروس كورونا الجديد

المواطن - الرياض

يعقد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا مؤتمراً صحفياً للكشف عن جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19).

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت بالأمس، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا يتم رصدها، وذلك في إطار إجراءات احترازية شملت تعليق رحلات العمرة من الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبد العالي: “إنه تم تخصيص 2200 سرير طبي لحالات الحجر الصحي، على الرغم من أن السعودية لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس”.

وأضاف، أن “النشاط التجاري في المملكة لم يتأثر ويسير كالمعتاد”.

وأعلنت المملكة الخميس الماضي، مؤقتاً حظر الدخول بتأشيرة العمرة والزيارة إلى المملكة، كذلك تعليق تأشيرة السياحة للقادمين من الدول التي أُعلن فيها عن إصابات بـ كورونا.

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