مؤشر داو جونز الأمريكي يسجل أكبر معدل ارتفاع له منذ عام 1933

وبلغت وفيات كورونا في أمريكا 600 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس.

ودعا الرئيس دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي إلى تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، محذرًا من أضرار المفاوضات طويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأمريكيين.

وكتب الرئيس الجمهوري في إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديمقراطية: “يجب أن يوافق الكونجرس على الخطة بعيدًا عن الترهات اليوم”.

وحذر من أنه “كلما طال الوقت ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. سوف يعاني عمالنا”.

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