مؤشر داو جونز الأمريكي يسجل أكبر معدل ارتفاع له منذ عام 1933
ارتفع 11 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

مؤشر داو جونز الأمريكي يسجل أكبر معدل ارتفاع له منذ عام 1933

2020/03/24
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فياخبار كورونا covid19, اقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سجلت الأسهم الأمريكية، مكاسب هائلة بدعم التفاؤل بإقرار الكونجرس حزمة إنقاذ عاجلة، قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بقيمة تريليوني دولار دعمًا للاقتصاد الأمريكي.

وقفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت إلى مستويات مرتفعة استعاد معها مستوى 20 ألف نقطة، حيث ارتفع 11% في أكبر معدل ارتفاع له منذ عام 1933.

وبلغت وفيات كورونا في أمريكا 600 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس.

ودعا الرئيس دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي إلى تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، محذرًا من أضرار المفاوضات طويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأمريكيين.

وكتب الرئيس الجمهوري في إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديمقراطية: “يجب أن يوافق الكونجرس على الخطة بعيدًا عن الترهات اليوم”.

وحذر من أنه “كلما طال الوقت ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. سوف يعاني عمالنا”.

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امريكا تنهار

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