ماذا قال مدربا تونس والسنغال قبل نهائي كأس العرب ؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدربان هشام السيد وسيدنا عيسى عن سعادتهما بتأهل منتخبي تونس والسنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

ويُقام نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بين منتخب تونس ونظيره السنغال، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وشدد مساعد مدرب منتخب تونس، هشام السيد على أهمية مواصلة الظهور المميز الذي قدمه منتخب بلاده منذ انطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وأنهم يبحثون عن تشريف بلادهم بتحقيق اللقب والعودة بالكأس.

على الجانب الآخر، اعتبر مدرب السنغال، سيدنا عيسى أن وصولهم إلى النهائي كان مستحقًا، ولم يكن صدفة، مؤكدًا أنهم سيواجهون واحدًا من أقوى وأفضل المنتخبات في القارة الإفريقية.

وتابع مدرب منتخب السنغال تصريحاته قائلًا: “المباراة النهائية لن تكون سهلة على المنتخبين الذين لديهم مميزات متقاربة، الكفة متساوية وسيتفوق من سيكون أكثر تركيزًا في اللقاء”.

يُذكر أن منتخب تونس تأهل إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بعد فوزه على المغرب برباعية، فيما صعد المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح.

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