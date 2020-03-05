ماذا قدم كريستيان جوانكا مع الشباب؟

المواطن - مروة نبيل

يُعد المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأرجنتيني جوانكا 20 مباراة مع الشباب هذا الموسم، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في إحراز 7 أهداف؛ وقام بـ3 تمريرات حاسمة.

وتألق جوانكا في آخر 5 مباريات خاضها الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث هز شباك الفتح، النصر، ضمك والاتحاد، وغاب عن التسجيل ضد الفيصلي فقط.

ويلعب الشباب ضد العدالة عند الساعة 8:40 مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يتذيل العدالة الترتيب برصيد 14 نقطة.

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