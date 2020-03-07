مازيمبي ضد الرجاء .. المغاربة يتأهلون ويصطدمون بالزمالك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مازيمبي ضد الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوز مازيمبي الكونغولي بهدف، لكن الرجاء استفاد من مجموع المباراتين ليعبر إلى دور نصف النهائي في البطولة الإفريقية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مازيمبي ضد الرجاء، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي نادي مازيمبي، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول مبكرًا؛ أملًا في العودة لنتيجة مباراة الذهاب ووضع ضغط أكبر على لاعبي فريق الرجاء.

ولكن مع مرور دقائق الشوط الأول من مباراة مازيمبي ضد الرجاء، حافظ فريق الرجاء البيضاوي المغربي على نظافة شباكه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة مازيمبي ضد الرجاء، ظهرت أفضلية واضحة لفريق مازيمبي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إسحاق تشيبانجو بالدقيقة الخمسين.

وكاد فريق مازيمبي يُسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني من مباراة مازيمبي ضد الرجاء، عبر ركلة جزاء أهدرها اللاعب جاكسون موليكا بالدقيقة السبعين من عمر المباراة.

ولم تتغير نتيجة مباراة مازيمبي ضد الرجاء، حيث انتهى اللقاء بفوز مازيمبي بهدف، لكن النتيجة الإجمالية كانت لصالح فريق الرجاء الذي عبر إلى دور نصف النهائي بثنائية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وكانت مباراة مازيمبي ضد الرجاء أُقيمت على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي في دولة الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن لقاء مازيمبي ضد الرجاء في جولة الذهاب بدور الثمانية، كان انتهى بفوز نادي الرجاء البيضاوي بثنائية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وبعد تأهل الفريق المغربي من مباراة مازيمبي ضد الرجاء، سيواجه نادي الرجاء فريق الزمالك المصري في مباراتي دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل بطل السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي.

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