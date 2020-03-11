ما علاقة هدى حسين بـ خاطفة الدمام ؟

المواطن -الرياض

اقترح مواطنون ومقيمون أن تقدم الفنانة الكويتية هدى حسين دورًا فنيًا تجسد خلاله خاطفة الدمام؛ لأنها – من وجهة نظرهم – الوحيدة القادرة على تقمص الشخصية بحذافيرها.

وذكرت تقارير، أن الفكرة عُرضت بالفعل على هدى حسين ووافقت عليها ولكنها قررت قراءة السيناريو بدقة أولًا ومن ثم إعطاء الموافقة النهائية، خصوصًا وأن قضية خاطفة الدمام لا زالت منظوره وتحت التحقيق، وبالتالي سيناريو العمل بحاجة إلى جمع معلومات دقيقة.

هدى حسين فنانة كويتية اشتهرت بالأعمال الموجهة إلى الطفل، وولدت في الكويت لأبوين عراقيين حيث كانت أسرتها تعيش متنقلة ما بين العراق والكويت، وكان والدها يعمل في وزارة التعليم في العراق وتوفي وهي في سن العاشرة.

والفنانة هدى حسين تنتمي لأسرة فنية، حيث إن شقيقتها سعاد ممثلة ومذيعة أخبار في إذاعة الكويت، وشقيقتها نجاة كاتبة ومخرجة، وابتسام عملت أيضًا في التمثيل والإخراج كمساعدة مخرج، وسحر ممثلة ومذيعة في إذاعة وتلفزيون قطر، وشقيقها عبد الكريم كان كاتباً مسرحي، ولها شقيق آخر يدعى علي، كما أن زوج شقيقتها سعاد هو المسرحي فؤاد الشطي وأبناءهما يعملون أيضًا بالمجال الفني وهم أسامة وأحمد وأوس.

وفي عام 2000 تزوجت هدى حسين من ممثل كويتي هو عبد العزيز القطان إلا أنهما انفصلا بعد ذلك.

ثم في عام 2017 تم ترشيح هدى حسين لمبادرة صناع الأمل التي أقيمت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأول فنانة عربية تشارك بهذا النوع من المشاريع التطوعية الخيرية.

كما أن هدى حسين لها دور كبير في مسرح الطفل في الكويت، حيث شاركت بأول مسرحية طفل في الكويت خلال مسرحية السندباد البحري، وكانت طفلة حينها، وكان ذلك بعام 1978، وبعدها أخذت أحد أدوار البطولة في مسرحية نورة. عملت بعدها عدة أعمال مسرحية حتى قدمت مسرحية ليلى والذيب، والتي قامت بإنتاجها أيضًا، وهو أول إنتاج مسرحي لها، كما قدمت مسرحيات علي بابا والعصابة والأخطبوط وعروس البحر وغيرها من الأعمال منها أليس في بلاد العجائب.

وقبضت شرطة المنطقة الشرقية في وقت سابق على خمسينية اختطفت طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا تقريبًا، ولُقبت بـ خاطفة الدمام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل إحدى المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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