ما لا تعرفه عن الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هرم الرياضة البحرينية

المواطن - محمد سمعه

لم يكن الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني رائدًا فقط في المجال الرياضي ولكنه كان رائدًا في مجال الأدب وكتابة القصيدة الشعرية.

وكتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة مجموعة مميزة من القصائد الشعبية، حيث لُقب برائد كتابة القصيدة الشعبية، التي كانت عاملًا من عوامل نجاح الأغنية البحرينية.

تفوق مميز في الناحية الأدبية والشعرية

كما يملك الشيخ الراحل العديد من المساهمات الشعرية والثقافية والفكرية والأدبية، كذلك نال العديد من الجوائز التقديرية والأوسمة منها على سبيل المثال: “وسام البحرين من الدرجة الأولى، ووسام الدفاع الوطني من دولة الكويت إضافة لوسام التميز الأولمبي الذهبي”.

ووُلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة في مدينة المحرق البحرينية بعام 1939 كما تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية عام 1963.

أبرز مناصبه غير الرياضية

واتجه الشيخ الراحل للعمل كقاضٍ بمحاكم البحرين لمدة خمس سنوات بعد تخرجه من كلية الحقوق وذلك خلال الفترة من عام 1963 حتى عام 1968، ثم عمل كمستشار قانوني في الحرس الوطني بالبحرين بعام 1968، وتولى مناصب أخرى مثل نائب للقائد العام بقوة دفاع البحرين ووكيل لوزارة الدفاع البحرينية حتى عام 1976 ووكيل لوزارة الإعلام من عام 1976 حتى 1988.

سيرة رياضية مميزة

وعلى المستوى الرياضي تولى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة المُلقب بهرم الرياضة البحريني رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1974 حتى 1988 (وهي أطول فترة لرئيس يتولى فيها رئاسة اتحاد كرة القدم في البحرين) وترأس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية منذ تأسيسها في 1979 كما عُين رئيسًا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وزير وشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذ عام 1999 حتى وفاته في عام 2020.

رد فعله بعد تتويج البحرين باللقب الخليجي الأول

وفي أحد اللقاءات السابقة إعلاميًا للشيخ عيسى بن راشد قبل وفاته، تحدث لقناة دبي الرياضية عن فرحته بتتويج المنتخب البحريني للمرة الأولى بلقب كأس الخليج قائلًا: “البحرين عانت كثيرًا لتتوج باللقب، لقد واجهنا سوء حظ غريب، حتى نجحنا بعد 50 عامًا في الفوز باللقب الأول، دائمًا كان الحظ يقف ضدنا أو المدرب يكون سيئًا”.

وتحدث الشيخ عيسى بن راشد عن نهائي خليجي 24 لبرنامج الدوري مع وليد قائلًا بعد تتويج البحرين: “فوز البحرين باللقب كأن السعودية هي من فازت باللقب، لا فرق بين البحرين والسعودية”.

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