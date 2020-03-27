متحدثة التعليم : حتى الآن الاختبارات في رمضان وتعليق الدراسة مستمر

المواطن - الرياض

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن المعلن حتى الآن أن الاختبارات ستكون في العاشر من شهر رمضان المقبل، وأن الوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة حسب ما يستجد من ظروف.

#عاجل_السعودية

متحدث #وزارة_التعليم: ننوه أن الوزارة ستبدأ في القريب العاجل، إطلاق منصة إلكترونية تطوعية تتيح لمنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين فرصة المشاركة الحكومية، في الجانبين الصحي واللوجستي.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/akOHwUM6Qj — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020

وقالت الشهري إن الوزارة وفرت خمسة خيارات للتعليم العام عن بُعد في المدارس الافتراضية؛ حيث يستطيع الطالب في أي وقت، وفي أي مكان الاستفادة منها وفق إمكاناته المتاحة، بدون تكلفة مالية للإنترنت، وإذا لم يكن لدية إنترنت أو جهاز فعن طريق التلفزيون.

ولفتت إلى أن هذه الخيارات تتمثّل في (قنوات عين الفضائية (٢٠)، نافذة قنوات عين على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).

#عاجل_السعودية

متحدث #وزارة_التعليم ابتسام الشهري: الاختبارات إلى الآن ستكون في العاشر من شهر #رمضان، والوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/u2TaeNkhYq — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020

وأشارت إلى أن الأرقام التي تحققت منذ قرار تعليق الدراسة إلى اليوم غير مسبوقة؛ تصل في مجملها إلى أكثر من ٣٧ مليون مشاهدة لقنوات عين والدخول المتعدد من المستفيدين، بدون المستفيدين تلفزيونيًا من قنوات البث الفضائية.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وتعمل وفق خط زمني محدد مسبقًا في مواعيد الاختبارات النهائية والتقويم الدراسي المعتمد.

وقالت الشهري في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة إن لدى الوزارة خطط طوارئ متعددة قد تلجأ إليها في أي وقت من الأزمة الحالية، وكل الخيارات جاهزة للتطبيق في أي وقت تبعًا للمستجدات وتشمل هذه الخطط:

– اختبارات عن بُعد وفق التقويم الدراسي.

– اختبارات عن بُعد في أي وقت تحدد بدايته الظروف.

– اختبارات عن بُعد لمراحل، وأخرى حضورية لمراحل.

ولفتت إلى أن ما يهم وزارة التعليم هو استمرار العملية التعليمية لكامل الفصل وتحقيقها لأهدافها التعليمية.

وأشادت متحدثة التعليم بدور المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على تفاعلهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف أنماط التعلم عن بعد التي أتاحتها الوزارة لأبنائنا.

كما أشادت أيضًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم من جامعات أو تدريب فني ومهني أو تعليم عام للتكامل مع كل الجهات الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

ونوهّت الشهري إلى أن وزارة التعليم ستبدأ من يوم الأحد المقبل في إطلاق منصة إلكترونية للتطوع، حيث ستتيح للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وغيرهم، فرصة المشاركة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة بمواجهة كورونا في الجانبين الصحي واللوجستي.

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