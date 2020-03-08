متحدث الصحة : فحصنا 400 من مخالطي مصابي كورونا

كشف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تفاصيل الحالات الـ11 المصابة بفيروس كورونا في السعودية مشيرًا إلى أن 7 منهم ارتبطت بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة قدمت من العراق، و3 حالات من النساء هن زوجات لمصابين بالفيروس.
فيديو | #الصحة: حالات الإصابة بفيروس #كورونا بالمملكة 11 حالة 7 منها ارتبطت بالقدوم من #إيران#الإخبارية #تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/wFyhPeDZF5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020
ولفت إلى أنه يتم تقديم كل الرعاية الصحية لمصابي كورنا كاشفًا أن الوضع الصحي مستقر بشكل عام.
فيديو | الصحة: يجب استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات #الإخبارية #تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/6MhH8LURLn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020
ولفت إلى أنه تم فحص 400 من مخالطي المصابين بفيروس كورونا الجديد لضمان عدم انتشار الفيروس.
فيديو | الصحة: يجب استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات #الإخبارية #تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/6MhH8LURLn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020
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