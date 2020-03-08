متحدث الصحة : فحصنا 400 من مخالطي مصابي كورونا

المواطن - الرياض

كشف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تفاصيل الحالات الـ11 المصابة بفيروس كورونا في السعودية مشيرًا إلى أن 7 منهم ارتبطت بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة قدمت من العراق، و3 حالات من النساء هن زوجات لمصابين بالفيروس.

ولفت إلى أنه يتم تقديم كل الرعاية الصحية لمصابي كورنا كاشفًا أن الوضع الصحي مستقر بشكل عام.

فيديو | الصحة: يجب استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات #الإخبارية #تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/6MhH8LURLn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020

ولفت إلى أنه تم فحص 400 من مخالطي المصابين بفيروس كورونا الجديد لضمان عدم انتشار الفيروس.

فيديو | الصحة: يجب استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات #الإخبارية #تعليق_الدخول_إلى_القطيف pic.twitter.com/6MhH8LURLn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2020

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