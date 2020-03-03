متحدث الصحة لـ”المواطن”: الكمامات متوفرة ولجان لمراقبة أسعارها

المواطن - هاشم القرني - الرياض

كشف الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ”المواطن” عن الحالات التي يجب أن يضع فيها الشخص الكمامة.

وقال عبدالعالي: إن هناك عدة أشخاص يجب أن يضعوا الكمامة أولهم مَن يقدم الخدمة الصحية إلى شخص مصاب مثل الممارس الصحي الذي يقدم الرعاية للمريض.

وأضاف أن الشخص المريض الذي يمكن أن يسبب انتقال العدوى إلى الآخرين من خلال الرذاذ يجب عليه أن يضع الكمامة، مشيرًا إلى أن الشخص العادي الذي لا يعاني من أية مشاكل صحية لا يحتاج أن يضع الكمامة على وجهه.

وشدد على وجود جهات مختصة في المملكة مهمتها الرقابة على توفر الكمامات وأجهزة الوقاية الأخرى من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة التسويق.

وأكد أن المواطن والمقيم هما صمام الأمان للكشف عن أي تجاوزات فيما يخص أسعار الكمامات.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر