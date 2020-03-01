متحدث الصحة لـ”المواطن” : كورونا لا ينتقل عبر البضائع وفحوصاتنا الطبية دقيقة

المواطن - شرف الروقي - تصوير - خالد الحمودي

عُقد مساء اليوم في الرياض المؤتمر الصحفي الخاص بآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والاستعدادات الصحية المتخذة في المملكة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه تم تشكيل لجنة من الجهات الحكومية المعنية على أعلى مستوى للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في رده على سؤال “المواطن” أنه لم يثبت علميًا أن فيروس كورونا ينتقل عبر البضائع المستوردة من الصين أو الدول المنتشر فيها الفيروس.

وأكد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول المسارعة في توفير الفحص الخاص التأكيدي لفيروس كورونا بدقة عالية، مؤكدًا على إجراءات الفحوصات على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع لكل من يتم الاشتباه بإصابته بالفيروس.

وذكر متحدث الصحة أنه تم تخصيص 25 ألف مستشفى متخصص للتعامل مع هذا الفيروس، وتجهيز 80 ألف سرير في مختلف القطاعات، منها 8 آلاف سرير مخصص للعناية المركزة، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 87 ألف مصاب، فيما تعافى من هذا الفيروس حوالي 41 ألف حالة، وتوفي قرابة 3 آلاف حالة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر