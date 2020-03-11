متحدث النصر يُثير الجدل من جديد حول دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

عاد سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر من جديد لإثارة الجدل، وذلك بعد أن كتب تغريدة كشف فيها عن طلبه من أجل إنقاذ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حد وصفه.

وكتب الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “أنقذوا الدوري بالمربع الذهبي، هل تعلم أن الدقائق القادمة ستكون موعدًا لانطلاق الجولة الثانية والعشرين لدوري المحترفين، وسط هدوء رهيب وكأن الدوري يعيش فترة توقف طويلة، الدوري الأغلى يحتاج لقرار جرئ، وشجاع لإنقاذه، وإعادة الإثارة له أيضًا، إن أفضل قرار ممكن تنفيذه هو إقرار نظام المربع الذهبي”.

وفي وقت سابق كان الصرامي كتب أول أمس الاثنين عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لإنقاذ الدوري وإعادة الحياة والإثارة والجمهور ومعالجة الكوارث التحكيمية التي حدثت ودفعت بفرق لمراكز لا تستحقها وحرمت فرقًا أخرى رغم وجود تقنية var، فإن قرار إعادة نظام المربع الذهبي، سيكون عاملًا مساعدًا في إعادة أجواء المنافسة للمسابقة الكبيرة”.

وتعرض نادي الهلال لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة، حيث تحدث بعض من الإعلاميين عن مجاملة الهلال تحكيميًا في المباريات الأخيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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