مخالفة قانونية ضد النصر بعد بيانه الأخير

المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” عن مخالفة قانونية ارتكبها نادي النصر، وذلك بعد رفعه بيان للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس السبت طالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “كان الأفضل للنصر أن تتم المطالبة بالطرق التي يكفلها النظام ولكن طالما أن البيان نُشر على حساب النادي الرسمي فذلك يُعد مخالفة لأحكام المواد الموضحة أدناه”.

وأضاف الأمير: “ضبط المخالفة وتكييفها عن طريق لجنة الانضباط وذلك إما عن طريق التدخل من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى من الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وجاء رد الأمير على تغريدة كتبها الإعلامي أحمد الفهيد حيث قال: “لو كانت إدارة النصر تريد صدقًا الحفاظ على سمعة الدوري السعودي، لما أصدرت هذا البيان الفاضح، ولو سكت الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا البيان غير القانوني ووقف منه موقف المتفرج، فقل على هيبته السلام، وقل وداعًا لعدالة المنافسة”.

وكان نص بيان النصر جاء كالتالي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق”.

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