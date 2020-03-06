مدرب ديربي كاونتي يتغنى بأداء روني ضد يونايتد

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، فيليب كوكو بأداء المهاجم المخضرم واين روني خلال مباراة مانشستر يونايتد بالأمس.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديربي كاونتي ضد نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بثلاثية دون رد.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديربي كاونتي بثلاثية وتوديعه لمنافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن واين روني قدم أداءً مميزًا وكان من أبرز اللاعبين.

وأثنى كوكو على أداء مهاجم مانشستر يونايتد السابق، وقال: “واين روني لا يحب الخسارة على الإطلاق، مثلنا جميعًا، ولكن مباراة مانشستر يونايتد تحمل أهمية خاصة بالنسبة له”.

وأضاف مدرب ديربي كاونتي قائلًا: “لقد لعب روني مباراة رائعة، ومن المؤلم أنه لم يسجل، أعتقد أن ذلك كان سيشعره بالسعادة، لكنه استمتع بالأداء”.

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