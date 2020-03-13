مدني بارق يخمد حريقاً بأحد البنوك

مدني بارق يخمد حريقاً بأحد البنوك

2020/03/14
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن _ أحمد الشهري _ بارق

باشر الدفاع المدني بمحافظة بارق أمس الجمعة بلاغا عن وقوع حادث حريق في مبنى أحد البنوك بحي الساحل – الطريق العام بالمحافظة .

و اوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير انه و فور تلقي البلاغ تم نقل الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول وجد بأن الحادث عبارة عن ( التماس كهربائي في مكيف مركزي بالصالة الرئيسية مما تسبب في تصاعد الأدخنة داخل البنك ) ، وتم السيطرة على الحالة من قبل الفرق المشاركة والقيام بعملية التهوية وطرد الدخان بإستخدام المعدات الفنية اللازمة  وبحضور الدوريات الأمنية فيما لم يصاحب الحادث اي إصابات أو اشكاليات ولله الحمد وسلم الموقع لمندوب البنك .

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حلاوه
ضيف
حلاوه

انا شي فين بارق

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حلاوه
ضيف
حلاوه

سبحان الله حريقه وعند الفلوس الله يأخذه مين الحيوان الي يحرق واحنا في ضيوف عسره

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